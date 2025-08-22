ФСБ задержала в ДНР агентов военной разведки Киева, причастных к подрывам автомобилей чиновников

22 августа 2025, 10:00

ФСБ задержала 2 украинских агентов в ДНР, причастных к подрывам авто

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР двух агентов военной разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.