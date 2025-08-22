ФСБ задержала в ДНР агентов военной разведки Киева, причастных к подрывам автомобилей чиновников
Сотрудники ФСБ задержали в ДНР двух агентов военной разведки Украины, причастных к покушениям на чиновников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В марте и декабре 2024 года в Херсоне произошли подрывы автомобилей сотрудника правительства области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. Задержаны граждане России, родившиеся в 1987 и 1997 годах, которые, по данным ФСБ, причастны к этим терактам. Также они планировали нападения на руководителя одного из муниципальных образований ДНР и на командира добровольческого батальона, участвующего в СВО.
Один из задержанных в 2023 году по заданию украинской спецслужбы дважды посещал Москву, чтобы провести разведку мест жительства российского журналиста. Второй преступник был резидентом украинских спецслужб в Донецке.
