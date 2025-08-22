Восьмилетнюю девочку лишили глаз и зверски убили ради ритуала

22 августа 2025, 08:50

В Индии маленькую девочку лишили глаз и зверски убили ради ритуала

Фото: iStock/Pranay Chandra Singh

В Индии 8-летнюю девочку убили во время жестокого ритуала. Перед расправой мужчина, который называет себя колдуном, выколол несовершеннолетней жертве глаза. Об этом сообщает Daily Mirror.