Восьмилетнюю девочку лишили глаз и зверски убили ради ритуала
В Индии 8-летнюю девочку убили во время жестокого ритуала. Перед расправой мужчина, который называет себя колдуном, выколол несовершеннолетней жертве глаза. Об этом сообщает Daily Mirror.
Преступник в компании двух сообщников похитил ребенка и подверг его жестоким пыткам. В результате он изготовил ожерелье из глаз девочки и подарил его своей беременной жене.
Изуродованное тело школьницы обнаружили сотрудники правоохранительных органов. В процессе расследования полицейские вышли на след колдуна и его подельников. В настоящее время вся банда убийц находится под арестом.
