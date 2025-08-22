Достижения.рф

На Васильевском острове мигранты устроили массовое побоище

Фото: iStock/vichinterlang

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовое побоище. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».



Массовую драку приезжих разнимали четыре наряда полиции на Васильевском острове. Ночью 21 августа в доме по адресу Большой проспект, дом 50, на лестничной площадке между 4 и 5 этажами произошел конфликт, который перерос в драку. В ответ на это из соседних квартир выбежали жильцы и попытались разнять участников потасовки.

Прибывшие на место полицейские задержали 35 человек. На данный момент установлены личности 29 из них. Среди задержанных — двое граждан России, Алишер и Дмитрий, восемь жителей Таджикистана и 19 граждан Узбекистана. Личности оставшихся троих выясняются.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Коршунова

