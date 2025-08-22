Киллер ореховской ОПГ Сосновский, отбывающий наказание за 16 убийств, этапирован в лечебно-исправительное учреждение
Главный киллер ореховской ОПГ Игорь Сосновский, который отбывает наказание за 16 убийств, этапирован в лечебно-исправительное учреждение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Один из самых жестоких киллеров, известный как Чипит, отбывает наказание в Тверской области. Его перевели из колонии строгого режима в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) из-за диагностированного туберкулеза. Предположительно, он проведет там весь оставшийся срок — до 2034 года.
Чипит был приговорён к 18 годам лишения свободы в 2017 году за 16 убийств и 5 покушений. Он избежал пожизненного заключения, сотрудничая со следствием и раскрыв всех членов своей банды. До ареста он считался одним из самых агрессивных членов ореховской группировки, способным совершать убийства не только ночью без свидетелей, но и днем.
Согласно данным SHOT, у Чипита есть семья, о которой ранее никто не знал. У него есть жена, 55-летняя Надежда, и сын Валентин, которому 32 года. Сын киллера служил на флоте, после чего женился и живет в Солнечногорске.
