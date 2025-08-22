Киллер ореховской ОПГ Сосновский, отбывающий наказание за 16 убийств, этапирован в лечебно-исправительное учреждение

22 августа 2025, 08:14

Киллер ореховской ОПГ Сосновский этапирован в лечебно-исправительное учреждение

Фото: iStock/OlFedv

Главный киллер ореховской ОПГ Игорь Сосновский, который отбывает наказание за 16 убийств, этапирован в лечебно-исправительное учреждение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.