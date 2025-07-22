У вице-губернатора Брянской области проходят обыски
Правоохранители проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обыски проводятся у Симоненко дома и на его рабочем месте. В настоящее время процессуального статуса у чиновника нет.
Симоненко курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции Брянской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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