У вице-губернатора Брянской области проходят обыски

22 июля 2025, 10:15

ТАСС: у вице-губернатора Брянской области Симоненко проводят обыски

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Правоохранители проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.