Стендап-комик Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз недоброжелателя
Mash: неизвестный грозился взорвать гранату на концерте стендапера Кати Котофеевой
Участница «Женского стендапа» Катя Котофеева отменила свой сольный концерт в Москве, так как неизвестный угрожал взорвать площадку, на которой должно было пройти данное мероприятие, пишет телеграм-канал Mash.
По информации телеграм-канала, первое сообщение Котофеева получила 17 июля — мужчина попросил о встрече в лофте «Большевик» на Ленинградском проспекте 20 июля, в день концерта стендапера. Девушка не ответила и на следующий день получила повторное письмо. Его также проигнорировала.
В ночь перед выступлением назойливый поклонник написал:
«Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит»Артистка уведомила об угрозе организаторов, те решили отменить концерт. Полицейские осмотрели здание и прилегающую территорию. Взрывчатки и опасных предметов не нашли.
Как сообщила представитель Кати Котофеевой, из-за инцидента будущие концерты не отменят.