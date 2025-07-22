Стендап-комик Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз недоброжелателя

22 июля 2025, 09:56

Mash: неизвестный грозился взорвать гранату на концерте стендапера Кати Котофеевой

Фото: iStock/MarioLisovski

Участница «Женского стендапа» Катя Котофеева отменила свой сольный концерт в Москве, так как неизвестный угрожал взорвать площадку, на которой должно было пройти данное мероприятие, пишет телеграм-канал Mash.





По информации телеграм-канала, первое сообщение Котофеева получила 17 июля — мужчина попросил о встрече в лофте «Большевик» на Ленинградском проспекте 20 июля, в день концерта стендапера. Девушка не ответила и на следующий день получила повторное письмо. Его также проигнорировала.



В ночь перед выступлением назойливый поклонник написал:

«Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит»