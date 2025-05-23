ФСБ задержала в Калининграде россиянина, готовившего теракт к 9 Мая

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Россиянин, который готовил теракт к 9 Мая по заданию украинского куратора, задержан в Калининграде. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Злоумышленником оказался гражданин России 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в РФ террористическую организацию. Получив через мессенджер задание от украинского куратора, он готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военных.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступник заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступник заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.
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Екатерина Коршунова