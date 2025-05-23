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ФСБ задержала в Калининграде россиянина, готовившего теракт к 9 Мая

Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Россиянин, который готовил теракт к 9 Мая по заданию украинского куратора, задержан в Калининграде. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Злоумышленником оказался гражданин России 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в РФ террористическую организацию. Получив через мессенджер задание от украинского куратора, он готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступник заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

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#фсб
#теракт
Ревнивец решил скормить экс-партнера своей возлюбленной свиньям и обратился к монахине
В США мужчина пытался скормить экс-любовника партнерши свиньям и попался
23 мая 2025, 07:11

Фото: iStock/Somrerk Kosolwitthayanant

57-летний житель штата Нью-Йорк Джил Сазерленд признал свою причастность к жестокому заговору с целью убийства экс-партнера своей возлюбленной. Об этом сообщает издание Law & Crime со ссылкой на материалы следствия.
Сазерленд планировал расправиться с отцом ребенка своей партнерши сразу после его выхода из тюрьмы. Первым шагом стало запугивание матери заключенного: мужчина нанял поджигателя для уничтожения её автомобиля.

Далее ревнивец через нанятого поджигателя договорился с монахиней об аренде грузовика за 250 долларов, чтобы вывезти тело жертвы на свиноферму. План заключался в том, чтобы останки мертвеца съели свиньи.

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Однако ситуация уже контролировалась ФБР, которые разузнали о плане. «Поджигатель» был информатором ФБР, а «свиновод» на ферме стал агентом под прикрытием.

Как только жертва Сазерленда вышла из тюрьмы, провального убийцу задержали. Это случилось 27 января.

На допросе виновник заявил, что его партнерша поддерживала план, предлагая избить жертву бейсбольной битой. Приговор по делу будет объявлен в сентябре.

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В Таиланде российский турист погиб из-за случайного падения с огромной высоты
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В Таиланде российский турист погиб из-за случайного падения с огромной высоты
23 мая 2025, 05:38

Фото: iStock/Aguus

Российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Погибшего звали Михаил, ему было 27 лет. Установлено, что он скончался при падении моментально.

Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса. В его номере не обнаружено следов кражи или насилия. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Расследование продолжается, однако версия несчастного случая рассматривается как основная.

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Власти Непала расследуют удивительно быстрый подъем британских военных на Эверест
23 мая 2025, 04:31

Фото: iStock/sezer66

Власти Непала начали расследование в отношении группы британских альпинистов, включая министра по делам ветеранов Эла Карнса и бывших военных, которые установили рекорд скорости восхождения на Эверест. Об этом сообщил глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми в интервью изданию Telegraph.
Группа, состоящая из экс-военных спецподразделений и Карнса, поднялась на вершину за пять дней вместо традиционных двух месяцев, используя ксенон для ускорения акклиматизации.

После успешного восхождения министр заявил о «гордости за достижение» — он «побил» рекорд быстрейшего восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации.

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Однако непальские власти не были уведомлены о применении стимулятора.

Регми подчеркнул, что действия альпинистов нарушили местные нормы, и теперь их вызовут для дачи объяснений.

Расследование также касается турфирмы, организовавшей экспедицию. В случае подтверждения нарушений к участникам применят меры в соответствии с законодательством Непала.

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«Как вас сюда пустили?»: Лавров пошутил над журналистом после награждения в Кремле
Лавров подшутил над журналистом ВГТРК Зарубиным после награждения в Кремле
23 мая 2025, 01:10

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после церемонии вручения государственных наград в Кремле в шутливой форме поинтересовался у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, как тот оказался на награждении. Об этом сообщает издание Life.ru, заснявшее эпизод на видео.
Во время мероприятия Зарубин попытался задать вопрос Лаврову, но министр «опередил» его, поинтересовавшись, как журналист получил доступ на событие.

«Как вас сюда пустили?», — спросил Лавров.
Рядом находившиеся коллеги посмеялись. Главный редактор RT Маргарита Симоньян продолжила шутку и отметила, что Зарубин «практически живет в Кремле» — настолько часто он присутствует на официальных мероприятиях.

Потом Зарубин все же задал свой вопрос министру.

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#министр
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«Я вас резал и резать буду»: в Подмосковье мигранты избили раненого бойца СВО
«Русская Община»: Мигранты избили бойца СВО в Балашихе
22 мая 2025, 15:07

Фото: iStock/nito100

В Балашихе мигранты напали на раненого участника специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Конфликт возник на бытовой почве — мужчины поспорили из-за парковки автомобиля. Пострадавший боец описал нападавших как «лиц азиатской национальности». Позже он добавил, что один из них, узнав о его военном прошлом, сказал: «Я вас резал и резать буду». Во время нападения боец попытался зафиксировать нарушение на телефон, но мигранты отобрали у него устройство. После инцидента участник СВО обратился в полицию с заявлением. На следующий день россиянин зафиксировал травмы, полученные в результате конфликта.

Солдат уточнил, что является действующим военнослужащим и в данный момент находится в отпуске по причине ранения.

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