Mash: В монументе «Родина-мать» в Волгограде нашли труп неизвестного мужчины

Фото: istockphoto/Armastas
Труп неизвестного мужчины обнаружили внутри монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Каким образом тело оказалось в голове скульптуры — не уточняется. Кроме того, неизвестно, как его извлекать. Доступ внутрь памятника запрещен всем, кроме специалистов по ремонту и эксплуатации.
Появилась информация, что умер академик РАЕН, доктор педагогических наук Николай Чесноков. По информации журналистов, он был на экскурсии, поднялся наверх, где ему стало плохо. По предварительным данным, прихватило сердце. Мужчина умер до приезда медиков, следствие проводит проверку.
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Появилась информация, что умер академик РАЕН, доктор педагогических наук Николай Чесноков. По информации журналистов, он был на экскурсии, поднялся наверх, где ему стало плохо. По предварительным данным, прихватило сердце. Мужчина умер до приезда медиков, следствие проводит проверку.
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Никита Кротов