Полиция ищет диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленобласти

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Полиция разыскивает диверсанта, подорвавшего электроподстанцию в Ленинградской области, в результате чего произошло масштабное отключение электричества, передает «Фонтанка».
Отмечается, что неизвестный ночью проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте и совершил преступный акт. Местные жители сообщили о звуке, который был похож на взрыв.
В экстренные службы позвонила женщина и заявила о двух сильных взрывах на улице перед отключением электричества. В результате проверки было обнаружено два поврежденных трансформатора.
Уточняется, что без электричества остались двенадцать тысяч местных жителей. На злоумышленника возбуждено уголовное дело о диверсии.
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В экстренные службы позвонила женщина и заявила о двух сильных взрывах на улице перед отключением электричества. В результате проверки было обнаружено два поврежденных трансформатора.
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Екатерина Коршунова