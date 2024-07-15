ФСБ задержала в Омске двоих пособников террористов из ЦАР

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Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Центральноафриканской Республики, которые собирали средства для террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации УФСБ по Омской области, задержанные проживали в Омске и Новосибирске. Они изучали взрывное дело и материалы террористической направленности.
Задержанные планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Омской и Новосибирской областям, подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом.
Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.
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*Террористическая организация, запрещена в России.
«Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*. После этого они организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков», — заявили в пресс-службе.
Задержанные планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Омской и Новосибирской областям, подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом.
Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.
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*Террористическая организация, запрещена в России.
Мира Полтева