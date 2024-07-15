Задержан контрактник, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области

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Военнослужащий из Брянской области, застреливший сослуживцев, задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Прежде стало известно, что служащий по контракту расстрелял троих солдат. Одному из них удалось выжить, двое других получили ранения, несовместимые с жизнью.
Преступление было совершено в воинской части. Сразу после расстрела сослуживцев контрактник пытался скрыться. Пулемет, с которого стрелял дезертир, был обнаружен недалеко от места преступления.
По предварительной версии, причиной стрельбы стала месть мужчины за унижения сослуживцев.
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Преступление было совершено в воинской части. Сразу после расстрела сослуживцев контрактник пытался скрыться. Пулемет, с которого стрелял дезертир, был обнаружен недалеко от места преступления.
По предварительной версии, причиной стрельбы стала месть мужчины за унижения сослуживцев.
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Анастасия Хохлова