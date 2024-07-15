Мужчина изнасиловал девочку в ангаре в Ленобласти

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В Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Пострадавшая была знакома с насильником. Девочку после произошедшего сразу доставили в больницу.
Молодого человека задержали на следующий день. Правоохранительные органы решают вопрос о озбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал.
Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Молодого человека задержали на следующий день. Правоохранительные органы решают вопрос о озбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал.
Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Группа мигрантов изнасиловала сотрудницу «Матч ТВ»: как и за что уроженцы Узбекистана надругались над девушкой
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Дарья Осипова