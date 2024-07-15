В Ростове-на-Дону циркач сорвался с высоты на представлении

Фото: IStock/Dmitry Belan
Циркач сорвался во время выступления в Ростове-на-Дону. Но зрители в случайное падение особо не поверили, сообщает Телеграм-канал Baza.
На опубликованном видео трюкач выезжает на детском велосипеде на канат, расположенный на высоте нескольких метров. Он спокойно добирается до конца веревки, откатывается назад, теряет равновесие и падает.
Зрители не сразу поверили в серьезность произошедшего. Ранее многие из них присутствовали на шоу, где цирковой артист падает намеренно и встает без каких-либо травм.
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