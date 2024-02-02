Жительница Верхней Пышмы получила сообщение о муже с СВО и умерла

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Свердловчанка получила сообщение о муже со спецоперации и скончалась, об этом сообщает E1.
«Командир, который находится с ним в зоне спецоперации, написал ей, что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала изданию сестра погибшей.
У пары остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Сейчас они находятся с тётей.
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