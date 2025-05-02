ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая

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Женщину, планировавшую теракт в дагестанском Хасавюрте на 9 мая, задержала ФСБ. Силовики предоставили релиз. В нем сказано, что задержанная хотела подорвать взрывчатку у административного здания правоохранителей в городе.
«В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте», — сказано в сообщении.По словам задержанной, она познакомилась с неким Абдуллой, который просил ее фотографировать различные организации Хасавюрта. Мужчина приказывал покупать вещества для теракта.
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