ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая

За минувшую ночь в городском округе Сергиев Посад произошло массовое падение деревьев вследствие неблагоприятных погодных условий. Это привело к отключению электроэнергии в ряде населённых пунктов. Как сообщила глава округа Оксана Ероханова в своём Telegram-канале, экстренные службы начали свою работу уже с двух часов ночи, мобилизовав силы для оперативного реагирования на ситуацию.