Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В порту на севере Германии прогремел мощный взрыв

В порту на севере Германии прогремел мощный взрыв

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В общине Ниндорф в земле Шлезвиг-Гольштейн, что на севере Германии, прогремел мощный взрыв. В порту взорвался газовый баллон.
Об этом сообщило местное издание Hamburger Morgenpost. Изначально, по словам полицейских, была информация о нескольких пострадавших в результате взрыва. Позднее последовало уточнение: взрыв баллона произошёл в районе порта курортного города Тиммендорфер-Штранд на побережье Балтийского моря. В результате инцидента пострадали девять человек.

В настоящее время территория вокруг порта оцеплена и закрыта для прохода граждан. Такие меры необходимы, так как в районе места взрыва хранятся ещё 17 газовых баллонов. Местные власти и полиция приступили к расследованию обстоятельств взрыва и установлению его причин.

Читайте также:

СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре

В Подмосковье на нефтебазе произошел взрыв, два человека пострадали

В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины
#полиция
#взрыв
#человек
#меры
#информация
#германия
В Москве заключили под стражу двух «профессиональных соседей»
В Москве двух мужчин заключили под стражу за попытку отнять жилье
01 мая 2025, 14:19

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Симоновский районный суд столицы определил под стражу «профессиональных соседей», которые хотели отобрать квартиру у собственника, угрожая применить к нему насилие, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Телеграм-канале.
«Бондарева Дениса Владимировича; Гаджиибрагимова Марата Магомеджавадовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.179 УК РФ», — обращалось внимание в публикации.

Фигуранты дела будут находиться в следственном изоляторе два месяца.

Следствие полагает, что арестованные принуждали собственника квартиры совершить сделку по отчуждению 1/3 доли на выгодных для них условиях. Мужчины проживали в квартире и создавали для владельца жилья условия, которые исключали возможность для комфортного нахождения там.

Напомним, «профессиональные соседи» выкупают доли в квартирах, а затем за бесценок завладевают остальную часть жилья. Обычно они «вытравливают» собственников, делая их жизнь ужасной. Для этого злоумышленники могут угрожать или давить на потерпевших либо разгромить жилье в отсутствие хозяина.

Читайте также:

В Челябинской области четыре человека погибли в лобовом ДТП

«Все опротивело»: наехавший на школьников в Японии водитель заявил, что намеревался их убить

La Provincia: отправившийся в горы голландский турист пропал без вести в Италии
#соседи
#преступление
#квартира
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинской области четыре человека погибли в лобовом ДТП
01 мая 2025, 13:19

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
Инцидент произошёл в среду, 30 апреля, около 21:30 по местному времени (19:30 по московскому) на 107-м километре автодороги «Южноуральск — Магнитогорск», сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed двигался по направлению к Магнитогорску. По неустановленной причине он совершил внезапный выезд на встречную полосу. В результате его машина по касательной столкнулась с автомобилем Kia Rio, а затем произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed. После этого Kia Ceed съехал в кювет и загорелся.

«В результате ДТП водитель автомобиля Honda Freed 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля Kia Ceed и двое его пассажиров — 1972 и 1989 годов рождения», — говорится в сообщении пресс-службы региональной ГАИ.

Дорожная полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Также со своей стороны проверку инициировала и прокуратура Челябинской области.

Читайте также:

В Коломне задержали виновников аварии на угнанном автомобиле

В Ленинградской области произошла массовая авария минимум с 22 автомобилями

Автоэксперт раскрыл главные причины ДТП в России
#полиция
#дтп
#столкновение
#магнитогорск
#водитель
#гаи
#происшествия
#челябинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все опротивело»: наехавший на школьников в Японии водитель заявил, что намеревался их убить
Kyodo: наехавший на детей в Осаке водитель заявил, что хотел их убить
01 мая 2025, 12:56

Фото: iStock/ b-bee

Наехавший на группу школьников в японском городе Осака водитель заявил сотрудникам правоохранительных органов, что хотел убить детей, сообщило агентство Kyodo.
Со слов 28-летнего мужчины, ему «все опротивело», и он решил на автомобиле задавить и убить учеников школы. Водителя задержали по подозрению в покушении на убийство.

Телеканал NHK утром 1 мая сообщал, что машина наехала на группу школьников, когда они выходили из здания учебного учреждения. Семь несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, все потерпевшие выжили. Детей доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести. Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся.

Читайте также:

Голого россиянина задержали за попытку взобраться на монумент в Джакарте

В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего в феврале альпиниста

В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода
#автомобиль
#машины
#убийство
#дети
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве силовики провели рейд в клубе по подозрению в пропаганде ЛГБТ*
01 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/shironosov

Силовики нагрянули в московский клуб в районе метро Автозаводская, который подозревался в пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде» — рассказали агентству силовики.

Ранее стало известно, что московский суд рассмотрит в отношении Apple четыре дела о пропаганде ЛГБТ*. Какие именно материалы стали поводом для заведения дела, неизвестно. Отмечается, что иск поступил в отношении Apple Distribution International LTD.

Читайте также:

На Египет обрушилась мощная песчаная буря

La Provincia: отправившийся в горы голландский турист пропал без вести в Италии

В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего в феврале альпиниста

ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России
#клуб
#сотрудники
#лгбт
#проверка
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
La Provincia: отправившийся в горы голландский турист пропал без вести в Италии
30 апреля 2025, 22:57

Фото: iStock/ Kirk Fisher

Голландский турист отправился в горы в Италии один и пропал без вести, сообщила газета La Provincia.
Отмечалось, что 31-летний мужчина приехал в провинцию Комо в Италии с супругой и ребенком. Утром в понедельник, 28 апреля, он отправился на прогулку в горы и не вернулся. Жена туриста рассказала о случившемся сотрудникам полиции в тот же день, и местные власти инициировали масштабные поиски.

К операции привлекли пожарных, работников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров, а еще вертолеты и беспилотники. Никаких следов голландца пока обнаружить не получилось. Его телефон все еще недоступен.

Ранее сообщалось, что труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели. Спасатели нашли тело в снежной массе на глубине около восьми метров.

Читайте также:

Голого россиянина задержали за попытку взобраться на монумент в Джакарте

Mash: Российский турист не выжил из-за малярии после поездки в Африку

Бежавший в Киев российский фотограф задушил россиянку-модель
#туристы
#италия
#супруги
#спасатели
#горы
#поиски
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате