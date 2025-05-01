В порту на севере Германии прогремел мощный взрыв

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В общине Ниндорф в земле Шлезвиг-Гольштейн, что на севере Германии, прогремел мощный взрыв. В порту взорвался газовый баллон.
Об этом сообщило местное издание Hamburger Morgenpost. Изначально, по словам полицейских, была информация о нескольких пострадавших в результате взрыва. Позднее последовало уточнение: взрыв баллона произошёл в районе порта курортного города Тиммендорфер-Штранд на побережье Балтийского моря. В результате инцидента пострадали девять человек.
В настоящее время территория вокруг порта оцеплена и закрыта для прохода граждан. Такие меры необходимы, так как в районе места взрыва хранятся ещё 17 газовых баллонов. Местные власти и полиция приступили к расследованию обстоятельств взрыва и установлению его причин.
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В настоящее время территория вокруг порта оцеплена и закрыта для прохода граждан. Такие меры необходимы, так как в районе места взрыва хранятся ещё 17 газовых баллонов. Местные власти и полиция приступили к расследованию обстоятельств взрыва и установлению его причин.
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Александр Бойцов