Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело после стрельбы мигранта в Новосибирске

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела по факту противоправных действий мигранта в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета в Телеграм-канале.
Отмечалось, что мужчина во время дорожного конфликта открыл стрельбу.
Ссора произошла между мигрантами неподалеку от одного из круглосуточных магазинов на улице Высоцкого в Новосибирске. В Телеграм-канале Mash Siberia уточнялось, что сначала участники конфликта кричали друг на друга, а потом послышались выстрелы.
Ранее сообщалось, что на трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
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«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело (ст. 213 УК РФ) по данному факту и доложить о результатах его расследования», — отмечалось в сообщении Следственного комитета.
Ссора произошла между мигрантами неподалеку от одного из круглосуточных магазинов на улице Высоцкого в Новосибирске. В Телеграм-канале Mash Siberia уточнялось, что сначала участники конфликта кричали друг на друга, а потом послышались выстрелы.
Ранее сообщалось, что на трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
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Ольга Енгалычева