В Щёлкове выявили «резиновую» квартиру с 17 зарегистрированными мигрантами

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Квартиру, в которой хозяин фиктивно зарегистрировал 17 иностранцев, обнаружили полицейские в Щёлкове в ходе проверки соблюдения режима пребывания приезжих в России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что 58-летний хозяин квартиры в одном из домов на улице Жуковского в Щёлкове поставил на миграционный учёт 17 иностранных граждан, но реального места для проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статье 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», ему грозит крупный штраф, принудительные работы или лишения свободы на срок до трёх лет.
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