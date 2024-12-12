ФСБ задержала пособника украинского ГУР, готовившего теракт в Донецке

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Сотрудники ФСБ задержали пособника ГУР Минобороны Украины, который планировал совершить теракт в Донецке против российских военных. Об этом сообщили «Известия».
«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники ГУР Минобороны Украины с помощью одного из местных жителей», — говорится в публикации издания.
Как оказалось, задержанный хотел установить взрывное устройство на служебный автомобиль Министерства обороны РФ. Все необходимые компоненты были подготовлены сотрудниками ГУР и заложены в тайнике.
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