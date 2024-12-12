В США двухлетний ребенок застрелил свою мать

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В США двухлетний мальчик нашел пистолет и застрелил собственную мать. Об этом сообщает Daily Mail.
Происшествие случилось в городе Фресно штата Калифорния. Как оказалось, ребенок нашел пистолет в комнате и случайно выстрелил в 22-летнюю мать. Врачам спасти жизнь девушки не удалось.
Выяснилось, что оружие оставил 18-летний возлюбленный матери. Ему выдвинуто обвинение по ненадлежащему хранению огнестрельного оружия и созданию ситуации, представляющей угрозу для жизни ребенка. У девушки также остался восьмимесячный малыш.
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Иван Мусатов