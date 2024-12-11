Полный пассажиров автобус перевернулся на трассе под Новосибирском

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На трассе Р-254 под Новосибирском произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 289, столкнулся с большегрузным автомобилем и перевернулся.
Автобус слетел с трассы под уклон и укатился метров на 15, сообщает телеграм-канал «112». В это время в салоне находились 45 пассажиров. Чудом обошлось без погибших. Удар смягчил глубокий снег, лежащий по обочинам дороги. По предварительным данным, травмы получили три человека — водитель и два пассажира. Медики бригады скорой уже оказали им помощь.
На месте работают врачи, сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства и подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям. Сотрудники ГИБДД выясняют детали происшествия.
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Александр Бойцов