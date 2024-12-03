ФСБ задержало вымогателей, требовавших деньги у сына погибшего участника СВО

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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у 18-летнего юноши. Он должен получить выплату за отца, погибшего в зоне специальной военной операции.
Четверо вымогателей уже задержаны в Марьяновском районе региона, сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Омской области. Они требовали у молодого человека 1,4 миллиона рублей, зная, что вскоре он должен получить денежную выплату за отца, погибшего на СВО. Обвиняемые помещены под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.
Как рассказали в прокуратуре, лидером преступников был 32-летний местный житель, занимавшийся ремонтом и продажей автомобилей. Он поставил вымогательство на поток, действуя по определённой схеме. Мужчина предлагал купить у него недорогие машины с большой рассрочкой, а затем начинал требовать выплатить ему всю сумму, причём с процентами за якобы просрочку.
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Александр Бойцов