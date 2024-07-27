ФСБ: задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь в Каспийске

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске. Об этом сообщили в ФСБ России.
На опубликованных кадрах один из задержанных признался, что он вместе с остальными террористами планировал сделать бомбу и взорвать церковь на улице Ленина, рядом с которой также находится спортзал. Уточняется, что преступники приобретали компоненты для взрывного устройства на рынках Каспийска.
Примечательно, что злоумышленники при общении друг с другом также пытались использовать шифры. В отношении них возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают следственные действия.
Напомним, сегодня, 27 июля, ФСБ России предотвратила теракт в Каспийске и задержала троих местных жителей.
Читайте также:
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
Один из бывших руководителей «Оборонэнерго» задержан по делу о хищениях
Шизофреник отрезал голову девушке в Подмосковье и попал под авто, пытаясь сбежать
Примечательно, что злоумышленники при общении друг с другом также пытались использовать шифры. В отношении них возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают следственные действия.
Напомним, сегодня, 27 июля, ФСБ России предотвратила теракт в Каспийске и задержала троих местных жителей.
Читайте также:
ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
Один из бывших руководителей «Оборонэнерго» задержан по делу о хищениях
Шизофреник отрезал голову девушке в Подмосковье и попал под авто, пытаясь сбежать
Екатерина Коршунова