ФСБ: Задержанный в Новороссийске белорус хотел взорвать место сбора военных

Фото: istockphoto/irene_rebrova
Задержанный в Новороссийске гражданин Белоруссии планировал устроить взрыв в месте сбора российских военнослужащих в одном из административных зданий города. Действовал он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом сам задержанный рассказал в ходе допроса, запись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, как объяснили в силовом ведомстве, мужчина собирал данные о дислокации кораблей Черноморского флота ВМФ РФ и местах расположения воинских частей в Краснодарском крае.
По его словам, куратор объяснил ему, что задание является частью плана украинских спецслужб, направленного на дальнейшую эскалацию конфликта и срыв мирных переговоров между Россией, США и Украиной. Диверсанта и шпиона задержали, когда он уже забрал из тайника 2,5 килограмма взрывчатки и готовился заложить СВУ.
Читайте также:
Приверженец ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске
ФСБ задержала агента ГУР из Молдовы, планировавшего теракты на территории РФ
Сторонника террористической организации задержали за призывы сотрудничать с ВСУ
«Я гражданин Беларуси. Был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал я исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка, — рассказал задержанный на допросе. — Мне были поставлены две задачи — наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийске с применением СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.)».
По его словам, куратор объяснил ему, что задание является частью плана украинских спецслужб, направленного на дальнейшую эскалацию конфликта и срыв мирных переговоров между Россией, США и Украиной. Диверсанта и шпиона задержали, когда он уже забрал из тайника 2,5 килограмма взрывчатки и готовился заложить СВУ.
Читайте также:
Приверженец ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске
ФСБ задержала агента ГУР из Молдовы, планировавшего теракты на территории РФ
Сторонника террористической организации задержали за призывы сотрудничать с ВСУ
Александр Бойцов