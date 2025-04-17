Приверженец ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске

Павел Воля (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Приверженец запрещенного в России ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении юмориста Павла Воли в Пятигорске. Как пишет Baza, мероприятие отменили за несколько часов до начала. По информации авторов, террористическую атаку планировал 24-летний гражданин Таджикистана Исроилджон Курбонов. Следователи считают, что мужчина собирался поджечь дворец культуры «София» в минувшую среду, 16 апреля.
Задание Курбонову дал некий Аюб в мессенджере. Задержанный подготовил три бутылки с зажигательной смесью, а за неделю до выступления сделал видео и снимки. О задержании Курбонова сообщила ФСБ накануне. У него также изъяли саперную лопатку, два ножа и топор.
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Никита Кротов