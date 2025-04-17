Приверженец ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске

Фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.