ФСБ закрыла в Крыму узлы связи украинских мошенников, похищавших деньги у россиян

15 апреля 2026, 15:41

ФСБ России ликвидировала в Крыму сеть узлов связи украинских колл-центров

В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров. Правоохранители зафиксировали свыше 60 фактов мошенничества. Как сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России, сумма ущерба превысила 50 млн рублей.