ФСБ закрыла в Крыму узлы связи украинских мошенников, похищавших деньги у россиян
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров. Правоохранители зафиксировали свыше 60 фактов мошенничества. Как сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России, сумма ущерба превысила 50 млн рублей.
В ведомстве отметили, что мошенники звонили россиянам из-за границы и с помощью различных схем обманным путем похищали деньги крымчан.
Правоохранители задержали двоих 18-летних граждан, которые прибыли в Крым из Татарстана. По указанию украинских кураторов они арендовали квартиры для размещения SIM-боксов. Устройства использовались для мошеннических звонков на абонентские номера россиян.
Четыре квартиры находились в Симферополе, три — в Ялте и четыре — в Алуште. Незаконную деятельность оплачивали в размере 150 долларов ежедневно каждому участнику. Кроме того, злоумышленникам компенсировали аренду жилья. Против задержанных возбудили уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.
