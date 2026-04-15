В Турции неизвестный открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
На востоке Турции в городе Кахраманмараш в одной из школ люди услышали звуки стрельбы. Подробности приводит телеканал NTV.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и бригады врачей. Правоохранители оцепили территорию учебного заведения. Медики готовы оказать помощь пострадавшим.
Согласно сведениям телеканала, по меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе. Полиция продолжает работать на месте. Подробности о том, кто открыл огонь и есть ли ещё раненые, власти не приводят.
Ранее похожий инцидент произошёл в провинции Шанлыурфа. Там бывший ученик напал с дробовиком на лицей. Тогда при нападении пострадали 16 человек, погибших нет.
