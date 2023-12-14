ФСБ заподозрила депутата на Камчатке в мошенничестве с бюджетными средствами

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ФСБ РФ по Камчатскому краю выявила факт крупного мошенничества с бюджетными средствами, совершенный депутатом думы Быстринского района. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Выявлен факт хищения порядка одного миллиона рублей бюджетных средств Быстринского муниципального района. По подозрению в совершении преступления задержан бывший директор МУП «Бытсервис», депутат думы Быстринского муниципального района», — проинформировали в ФСБ.
Депутата подозревают в том, что в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо в 2022 году он искусственно завысил объём выполненных работ, а также использовал материалы, которые не были предусмотрены локально-сметным расчётом и проектной документацией.
В СУ СК по Камчатскому краю в настоящее время заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
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