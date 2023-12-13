В приёмной Минтруда нашли подозрительную коробку

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Подозрительная коробка обнаружена в приемном кабинете Минтруда в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
В ведомство были вызваны саперы и правоохранители.
Пластиковая коробка не имела проводов и не издавала каких-либо звуков, однако бдительные сотрудники решили удостовериться, что в ней не заложено взрывное устройство.
Специалисты исключили попытку минирования после осмотра содержимого коробки.
Прежде сообщалось, что взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован правоохранителями как теракт. Напомним, инцидент произошел 29 ноября. Во время следования состава по тоннелю, загорелась одна из цистерн. Виновник взрыва был задержан. Им оказался гражданин Белоруссии, который действовал по заданию украинских спецслужб.
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Пластиковая коробка не имела проводов и не издавала каких-либо звуков, однако бдительные сотрудники решили удостовериться, что в ней не заложено взрывное устройство.
Прежде сообщалось, что взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован правоохранителями как теракт. Напомним, инцидент произошел 29 ноября. Во время следования состава по тоннелю, загорелась одна из цистерн. Виновник взрыва был задержан. Им оказался гражданин Белоруссии, который действовал по заданию украинских спецслужб.
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Анастасия Крестьянова