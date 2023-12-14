В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки

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В Нижнем Новгороде полиция задержала директора кафе, ударившего посетительницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Происшествие случилось в кафе на улице Пискунова. В полицию сообщили, что мужчина в кафе нанёс 27-летней девушке несколько травм.
Подозреваемым оказался гендиректор заведения, где всё произошло. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
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Подозреваемым оказался гендиректор заведения, где всё произошло. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в МВД.
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Диана Аванесян