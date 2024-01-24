ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

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В Воронеже следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина 21-летней экс-студентке медицинского колледжа. Об этом информирует ТАСС.
Обвиняемая является уроженкой Алма-Аты, переехавшая жить и учиться в Воронеж. У девушки имеется супруг и маленький ребенок. Родственники обвиняемой рассказали, что она из благополучной семьи и во время академического отпуска работала в ресторане администратором.
Девушка признала вину, выразила раскаяние, и сейчас активно сотрудничает со следствием. Стоимость наркотических средств составляет более 2,5 миллиарда рублей. Наркотики планировалось отправить из Москвы в страны Европейского союза.
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