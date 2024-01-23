Очевидец землетрясения в Казахстане: «Дом трясло из стороны в сторону»

Фото: istockphoto.com/SteveCollender
Житель Жетысуского района Алма-Аты в Казахстане Даурен Абилов (имя изменено по его просьбе) рассказал, какой силы было землетрясение, произошедшее в ночь на 23 января.
«Землетрясение началось около полуночи по местному времени. Толчки были сильными — по ощущениям дом трясло из стороны в сторону», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» мужчина.
В конечном итоге, по его словам, жители с вещами эвакуировались на улицу из зданий.
В ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.
Читайте также:
Жительница Алма-Аты Мадина заявила об ужасном шоке во время землетрясения
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения
Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон
Мелисса Тимофеева