Достижения.рф

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ, который планировал теракт на железной дороге по заданию проукраинской террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По информации ФСБ, мужчина самостоятельно связался с представителем террористической группы и изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту преступления подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы.

Пострадавших в результате инцидента нет. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0