В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ, который планировал теракт на железной дороге по заданию проукраинской террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ФСБ, мужчина самостоятельно связался с представителем террористической группы и изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту преступления подозреваемого задержали сотрудники спецслужбы.
Пострадавших в результате инцидента нет. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
