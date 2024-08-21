ФСИН РФ опровергла освобождение и пропажу «Домодедовского упыря»

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла сообщения о том, что «Домодедовский упырь» Иван Продан исчез из тюрьмы. В 1999 году его приговорили к 25 годам колонии за убийство пяти человек и нападение на 17.Об этом сообщили в Газета.ру.