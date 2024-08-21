ФСИН РФ опровергла освобождение и пропажу «Домодедовского упыря»

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Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла сообщения о том, что «Домодедовский упырь» Иван Продан исчез из тюрьмы. В 1999 году его приговорили к 25 годам колонии за убийство пяти человек и нападение на 17.Об этом сообщили в Газета.ру.
«Распространяемые в сети сведения о том, что осуждённый Иван Продан был освобождён из исправительного учреждения УФСИН РФ по Республике Мордовия в апреле этого года, не соответствуют действительности», — отмечается в заявлении.
Из публикации следует, что в 2010 году Российская Федерация передала преступника Молдавии для дальнейшего отбывания им наказания. Его отправили в эту страну, поскольку он является её гражданином.
20 августа стало известно, что 20 апреля 2024 года «Домодедовский упырь» Продан покинул исправительную колонию в Мордовии. После освобождения 55-летний бывший чиновник не зарегистрировался в МВД и не оформил СНИЛС и ИНН.
Исходя из этого, авторы материала пришли к выводу, что преступник исчез. Они утверждали, что сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится Продан.
Ранее осуждённый по прозвищу «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился в зону боевых действий на Украине.
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Мира Полтева