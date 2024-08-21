Умерший в полиции Махачкалы боец СВО из «Ахмата» скончался от асфиксии

Причиной смерти участника СВО из батальона «Ахмат» 48-летнего Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы стала асфиксия. Информацию из заключения судмедэкспертов сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале. Он также добавил, что в крови погибшего не нашли алкоголя или наркотиков.