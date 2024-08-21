Умерший в полиции Махачкалы боец СВО из «Ахмата» скончался от асфиксии

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Причиной смерти участника СВО из батальона «Ахмат» 48-летнего Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы стала асфиксия. Информацию из заключения судмедэкспертов сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале. Он также добавил, что в крови погибшего не нашли алкоголя или наркотиков.
«Смерть Джабраилова Ахмеда Исмаиловича наступила в результате механической асфиксии сдавливание груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — цитирует Хадулаев заключение судмедэкспертизы.Глава ОНК также отметил, что в результате анализов крови, мочи, желчи печени и других у Джабраила не нашли опиаты, метаболы и этиловый спирт.
«Привет тем, кто заявлял, что покойный участник СВО и спецназа «Ахмат» Ахмед Джабраилов был в наркотическом состоянии или пьян», — подчеркнул Хадулаев.Напомним, ситуация вызвала общественный резонанс после того, как председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как полицейские применяют силу к задержанному. В ответ на это полиция заявила, что Джабраилов до задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома, а во время задержания продолжал вести себя агрессивно.
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