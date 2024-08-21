На фестивале «Сигнал» под Калугой бармен скончался после конфликта с охраной

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На фестивале «Сигнал» в Калужской области. погиб бармен. По словам родных, перед смертью его избили и связали.
О смерти 34-летнего Руслана Досаева телеграм-каналу «Осторожно, новости» рассказал его брат. По словам парня, Руслан работал на фестивале барменом, а потом остался на афтерпати. Он захотел познакомиться с понравившейся девушкой, но оказалось, что у той был молодой человек, который полез в драку. Бармен пытался постоять за себя, но в конфликт вмешались охранники «Сигнала». По словам брата погибшего, они связали Руслана и втроём избивали его ногами.
Тело погибшего бармена со связанными ногами позже обнаружил в лесополосе его друг, который на фестивале жил с ним в одной палатке. Он сфотографировал погибшего, но охранник попросил его удалить фото. В полиции Калужской области возбуждать уголовное дело отказались, так как при вскрытии не было обнаружено повреждений внутренних органов. Предварительно причиной смерти названа остановка сердца.
Родные Руслана уверены, что его смерть наступила из-за избиения, хотя и не отрицают, что перед этим он пил алкоголь. Брад Досаева рассказал, что была проведена более подробная экспертиза, результаты которой станут известны позднее.
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Тело погибшего бармена со связанными ногами позже обнаружил в лесополосе его друг, который на фестивале жил с ним в одной палатке. Он сфотографировал погибшего, но охранник попросил его удалить фото. В полиции Калужской области возбуждать уголовное дело отказались, так как при вскрытии не было обнаружено повреждений внутренних органов. Предварительно причиной смерти названа остановка сердца.
Родные Руслана уверены, что его смерть наступила из-за избиения, хотя и не отрицают, что перед этим он пил алкоголь. Брад Досаева рассказал, что была проведена более подробная экспертиза, результаты которой станут известны позднее.
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Александр Бойцов