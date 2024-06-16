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ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

16 июня 2024, 12:19
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали. Об этом проинформировало пресс-бюро ФСИН.
Отмечается, что сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма. Второй, по словам источника РИА Новости, — 23-летний надзиратель.

Уточняется, что злоумышленники Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в запещенной организации и подготовке теракта.



Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО.

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#новости
#ростовская область
Двух заложников в ростовском СИЗО-1 спасли в результате штурма
16 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/blinow61

Спецназ освободил двух заложников, захваченных 16 июня в ростовском СИЗО-1, сообщила пресс-служба ФСИН.
«В результате специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники были ликвидированы, а сотрудники, удерживаемые в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении ФСИН.
Напомним, инцидент с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел утром 16 июня. Пятеро обвиняемых из разных камер напали на сотрудников изолятора, захватив оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя.

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ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
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В Москве провели обыски после случаев отравления салатами
16 июня 2024, 12:38

Фото: iStock/sudok1

В Москве проведены обыски в связи с случаями отравления готовыми продуктами. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.
В ходе обысков на территории, прилегающей к складским помещениям, сотрудники СК обнаружили продукцию, представляющую интерес для следствия. Сообщается, что сотрудники предприятия пытались избавиться от этой продукции. Были также изъяты документы, электронные носители и оборудование.

Следственный комитет постановил признать потерпевшими десять человек.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сообщалось об обысках в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.

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В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину
16 июня 2024, 12:14

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новокуйбышевском районе Самарской области неизвестный, управляя маломерным судном, сбил мужчину, плававшего в реке Волга. Пострадавший скончался по дороге в больницу, сообщили в Центральном МСУТ СК России через Telegram.
По предварительной информации, вечером 15 июня 2024 года неустановленный водитель судна, находясь в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе, наехал на местного жителя, 1989 года рождения. Мужчина скончался от полученных травм по пути в медицинское учреждение, говорится в сообщении следственного комитета.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила прессе, что происшествие случилось около поселка Гранный.

Следственные органы и прокуратура начали проверку по данному факту. Водитель судна разыскивается.

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#мужчина
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Захватчики заложников в СИЗО отбывали срок за подготовку теракта в КЧР
16 июня 2024, 11:56

Фото: iStock/Rafa Jodar

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, отбывали наказание за подготовку террористического акта в Карачаево-Черкесии, трое из них родом из Ингушетии и Чечни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Трое заключенных — Акиев, Гиреев и Цицкиев — являются выходцами из Ингушетии и Чечни и отбывают срок за подготовку теракта в КЧР», — рассказал агентству источник.
Согласно открытым данным, в прошлом году Гиреев и Акимов получили 18 лет лишения свободы, а Цицкиев — 18,5 лет.

Еще один источник сообщил, что среди захвативших заложников были также заключенные Сайпудинов и Камнеев.

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#видео
#сизо
#фсин
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После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
16 июня 2024, 11:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом с захватом заложников, который произошел в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.
«По факту захвата заложников в одном из следственных изоляторов города Ростова-на-Дону, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса РФ (захват заложника)», — заявили в ведомстве.
Ранее ФСИН России сообщила, что в воскресенье обвиняемые, находящиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников, и что изолятор продолжает работать в обычном режиме.

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В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников
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#уголовное дело
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Названы требования захвативших заложников в ростовском СИЗО
Baza: захватившие заложников в ростовском СИЗО потребовали машину и оружие
16 июня 2024, 10:56

Фото: iStock/zabelin

Обвиняемые в ростовском СИЗО, которые захватили заложников, потребовали машину и оружие. Об этом пишет Baza в Telegram.
Отмечается, что помимо транспорта и оружия преступники потребовали получить возможность уехать из СИЗО. Согласно информации источника, если данные требования будут выполнены, то готовы отпустить заложников.

​В настоящее время у здания изолятора находятся бойцы спецназа УФСИН и СОБР.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.

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#видео
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#человек
#сизо
#ростовская область
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в удобном формате
Появилось видео с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН из СИЗО Ростовской области
«112» опубликовал видео из СИЗО под Ростовом с захваченными заложниками
16 июня 2024, 09:53

Фото: iStock/mercava

Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области, где обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ФСИН.
В видео злоумышленник упоминает «Исламское государство»*. Один из захваченных в заложники сотрудников заявил о серьезности намерений захватчиков.




В кадре также появился мужчина, который показал «трофеи».

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.

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В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников

*Запрещенная в России террористическая организация

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#ростовская область
#заложники
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Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО
Baza: захватившие заложников в СИЗО осуждены по «террористическим» статьям
16 июня 2024, 09:30

Фото: iStock/FOTOKITA

Telegram-канал Baza опубликовал список личностей пятерых захватчиков, которые взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО в Ростовской области.
Уточняется, что злоумышленниками оказались Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М., Акиев Ш.А. Личность шестого преступника на данный момент не установлена.

Согласно информации источника, Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в ИГИЛ* и подготовке теракта. Они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР. Гиреев и Акиев были приговорены к восемнадцати годам тюремного заключения, срок Цицкиева — 18,5 лет.

Официального подтверждения данной информации от ведомства в настоящий момент не поступало.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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Стали известны подробности захвата заложников в СИЗО в Ростовской области
Шестеро обвиняемых выбили решетку в камере в СИЗО и проникли в дежурную часть
16 июня 2024, 09:19

Фото: iStock/sakhorn38

Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО в Ростовской области и проникли в дежурную часть, где взяли в заложники сотрудников УИС. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям. Уточняется, что в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.

В настоящее время с захватчиками ведутся переговоры. Как сообщает ГУФСИН, СИЗО работает в штатном режиме.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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