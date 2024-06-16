ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

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Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали. Об этом проинформировало пресс-бюро ФСИН.
Отмечается, что сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма. Второй, по словам источника РИА Новости, — 23-летний надзиратель.
Уточняется, что злоумышленники Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в запещенной организации и подготовке теракта.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО.
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Уточняется, что злоумышленники Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в запещенной организации и подготовке теракта.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО.
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Екатерина Коршунова