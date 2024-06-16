После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело

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В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом с захватом заложников, который произошел в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.
«По факту захвата заложников в одном из следственных изоляторов города Ростова-на-Дону, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса РФ (захват заложника)», — заявили в ведомстве.Ранее ФСИН России сообщила, что в воскресенье обвиняемые, находящиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников, и что изолятор продолжает работать в обычном режиме.
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