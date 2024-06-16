Появилось видео с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН из СИЗО Ростовской области

В городском суде Кызыла (Тува) вынесено решение по делу о насильственном посягательстве на несовершеннолетнего мальчика. Как сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по региону, трое обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок в 24 года.