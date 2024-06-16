Появилось видео с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН из СИЗО Ростовской области

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Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области, где обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ФСИН.
В видео злоумышленник упоминает «Исламское государство»*. Один из захваченных в заложники сотрудников заявил о серьезности намерений захватчиков.
В кадре также появился мужчина, который показал «трофеи».
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.
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В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников
*Запрещенная в России террористическая организация
В кадре также появился мужчина, который показал «трофеи».
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.
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В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников
*Запрещенная в России террористическая организация
Екатерина Коршунова