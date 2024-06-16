Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО

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Telegram-канал Baza опубликовал список личностей пятерых захватчиков, которые взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО в Ростовской области.
Уточняется, что злоумышленниками оказались Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М., Акиев Ш.А. Личность шестого преступника на данный момент не установлена.
Согласно информации источника, Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в ИГИЛ* и подготовке теракта. Они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР. Гиреев и Акиев были приговорены к восемнадцати годам тюремного заключения, срок Цицкиева — 18,5 лет.
Официального подтверждения данной информации от ведомства в настоящий момент не поступало.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
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* Запрещенная в России террористическая организация
Согласно информации источника, Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в ИГИЛ* и подготовке теракта. Они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР. Гиреев и Акиев были приговорены к восемнадцати годам тюремного заключения, срок Цицкиева — 18,5 лет.
Официального подтверждения данной информации от ведомства в настоящий момент не поступало.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
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* Запрещенная в России террористическая организация
Екатерина Коршунова