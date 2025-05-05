ФСО задержала гражданку США

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Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) провела задержание гражданки США. Женщина была взята под стражу в Ново-Огарево.
Как сообщает «База», задержание американки произошло несколько недель назад. Женщина представилась Алексой Рей. Родилась она в Техасе и ей 30 лет. Алекса не смогла объяснить причины посещения Ново-Огарево. Женщина по-русски не говорит.
По данным источника, Алекса часто посещает Россию. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, откуда выехала 31 декабря.
Нет информации, возбуждено ли дело в отношении гражданки США или ее отпустили. Напомним, в Ново-Огарево находится государственная резиденция президента РФ.
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Как сообщает «База», задержание американки произошло несколько недель назад. Женщина представилась Алексой Рей. Родилась она в Техасе и ей 30 лет. Алекса не смогла объяснить причины посещения Ново-Огарево. Женщина по-русски не говорит.
По данным источника, Алекса часто посещает Россию. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, откуда выехала 31 декабря.
Нет информации, возбуждено ли дело в отношении гражданки США или ее отпустили. Напомним, в Ново-Огарево находится государственная резиденция президента РФ.
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Манцаев Рамиль