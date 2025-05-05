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ФСО задержала гражданку США

В Ново-Огарево задержали гражданку США
Фото: iStock/MattGush

Фото: iStock/MattGush

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) провела задержание гражданки США. Женщина была взята под стражу в Ново-Огарево.

Как сообщает «База», задержание американки произошло несколько недель назад. Женщина представилась Алексой Рей. Родилась она в Техасе и ей 30 лет. Алекса не смогла объяснить причины посещения Ново-Огарево. Женщина по-русски не говорит.

По данным источника, Алекса часто посещает Россию. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, откуда выехала 31 декабря.

Нет информации, возбуждено ли дело в отношении гражданки США или ее отпустили. Напомним, в Ново-Огарево находится государственная резиденция президента РФ.

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#сша
#задержание
#женщина
#рф
#служба
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Полицейские задержали организаторов подставных ДТП
05 мая 2025, 12:34

Фото: iStock/Bilanol

Правоохранители Москвы провели задержания по подозрению в мошенничестве. Полицейские арестовали восемь мужчин по обвинению в организации автоподстав, в том числе в Подмосковье и Волгоградской области.
МВД Медиа сообщает, что задержанные заработали свыше 100 млн рублей в мошенничестве в сфере автострахования.

По данным следствия, злоумышленники использовали подержанные иномарки при инсценировках аварий. После подставных ДТП они обращались в страховые компании за компенсациями. Банда занималась автоподставами последние четыре года. За этот период злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#полицейские
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Полицейские задержали 15-летнего подростка, помогавшего мошенникам обмануть пенсионерок
Полицейские задержали 15-летнего подростка за участие в обмане пенсионерок
05 мая 2025, 11:51

Фото: iStock/ ajr_images

Полиция Крыма задержала 15-летнего жителя Севастополя по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, несовершеннолетний участвовал в обмане пенсионеров.
Как сообщает МВД Медиа, пожилым женщинам в возрасте 81 и 86 лет позвонили якобы от имени сотрудников правоохранительных органов. Пенсионеркам сообщили, что их близкие попали в ДТП и им требуется помощь. Женщины, пытаясь помочь родственникам, через таксистов передали крупные суммы. В общей сложности они потеряли 1,85 млн рублей и 10 тыс. долларов США.

Позже правоохранительные органы выявили аферистов. Одним из них оказался 15-летний юноша. Он забирал деньги у таксистов, а далее переводил деньги на счета мошенников. За свои действия парень получил вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Материалы в отношении подростка переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

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#полиция
#мвд
#мошенник
#подросток
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Ульяновские полицейские выявили наркоплантацию
В Ульяновской области задержан мужчина за выращивание конопли
05 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/lekcej

Житель областного центра Ульяновска был задержан правоохранительными органами по подозрению в незаконной культивации и хранении конопли. Мужчина 1985 года рождения под свою незаконную деятельность арендовал техническое помещение в поселке Тереньга.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области, задержанный заявил, что он выращивал наркосодержащее растение семейства каннабис для собственного употребления. Полицейские изъяли 15 кустов растения и более 1,5 кг марихуаны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В середине апреля житель Подмосковья был задержан за выращивание на даче конопли на продажу. 39-летний житель Королева рассказал, что несколько месяцев выращивал наркосодержащее растение для производства наркотиков и их дальнейшей реализации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное растения
#полицейские
#наркотики
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В подмосковье трое пенсионеров задохнулись угарным газом
Трое пенсионеров задохнулись угарным газом, пытаясь согреться
05 мая 2025, 10:57

Фото: iStock/ Artem_Furman

Трое пенсионеров задохнулись угарным газом. Инцидент произошел в Подмосковье.
Супруги 63 и 67 лет и 96-летняя женщина на кухне пытались согреться во время отключения света. Они зажгли огонь и забыли открыть заслонку дымохода. Тела были обнаружены на кухне дома в Хотьково, сообщает Mash.

Тела обнаружили местные жители. Сообщается, что все трое умерли за столом. Родственники, скорее всего, собирались поесть. На столе была картошка, грибы и килька. Следователи не исключают версию отравления продуктами питания.

В конце апреля супружеская пара и двое их детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске. Малолетним было 3 года и 4 месяца соответственно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#супруги
#тела
#хотьково
#газ
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«Вывел свою семью и кого мог»: страшные кадры с места взрыва в Москве. Причины пожара в многоквартирном доме, жертвы
05 мая 2025, 10:45

Сгогревшая квартира на юго-западе Москвы (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Вечером четвертого мая произошел пожар в доме на юго-западе Москвы. Предварительная причина — взрыв газа. Подробнее в материале «Радио 1».

Взрыв приняли за грозу

Новости о взрыве начали поступать около 21:00. Очевидцы рассказывают, что его сила снесла целую стену квартиры. После стало известно, что в доме рушатся перекрытия. Эвакуация всего дома началась оперативно. К этому моменту огонь перекинулся на восьмой этаж и охватил вторую сторону. Местный житель рассказал, что увидел огонь только в одной квартире. По его словам, взрыв выбил шахту лифта и сдвинул плиту дома.

«Живу на седьмом этаже, в соседнем подъезде. Услышал хлопок, увидел, что выбиты окна. Побежал по соседям, рассказал, что лучше выходить. Вывел свою семью, вывел, кого мог. Вызвал спасателей, пожарных. Все уже работают на месте».
Люди из соседних домов делились тем, что до этих событий слышали громкий хлопок, из-за чего включилась сигнализация у многих машин. 4 мая сначала никто не озаботился громким звуком, потому что его приняли за грозу.

«У меня окно было открыто, я чувствовал запах горелой резины, а потом начало вонять порохом. Окна выбиты были. Там не стеклопакеты выбиты, там просто окна даже нет», — описал очевидец разрушения.

Видео с места пожара на улице Генерала Тюленева в Москве

Пострадавшие и погибшие при взрыве и пожаре

В сводках сообщалось о двух погибших. Местная жительница рассказала, что из квартиры, которая взорвалась, спасли только маленькую девочку. Кроме нее никто не выжил. Квартиру заблокировало дверью, ребенка вывели соседи с нижних этажей. Мужчина, который также пострадал в пожаре, пытался спасти хозяйку квартиры, однако не смог, так как ему придавило ногу.

Точное количество пострадавших не уточняется. Известно, что за медицинской помощью обращалось 18 человек. Один мужчина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Ликвидация пожара

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия быстро. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Спецслужбы использовали вышку, чтобы потушить огонь на восьмом и девятом этажах дома. В тушении пожара участвовали более 60 человек и 20 единиц техники. Огонь потушили около 23:00. В МЧС рассказали, что взрыв привел к обрушению крыши и перекрытий. Жителей дома перевели в пункты временного размещения в ближайшем административном здании. Там работают психологи, волонтеры и полиция.

В январе 2024 года в том же подъезде на улице Генерала Тюленева произошел взрыв газа на шестом этаже. Квартира полностью выгорела. Никто не пострадал. Очевидцы сообщали, что газовое оборудование в доме регулярно проверяли специалисты. По факту взрыва завели уголовное дело. Под контроль расследование происшествия взяла Черемушкинская межрайонная прокуратура.

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