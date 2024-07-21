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FT: арестованные на западе яхты россиян подвергаются диверсиям

21 июля 2024, 11:29
Фото: istockphoto/PaulVinten

Фото: istockphoto/PaulVinten

Арестованные на Западе яхты, принадлежащие россиянам, подвергаются атакам сквоттеров (самовольно заселяющихся) и диверсиям. Об этом сообщает издание Financial Times. В частности, сквоттеры заняли яхту Phi, принадлежащую, по информации журналистов, девелоперу РФ Сергею Науменко, стоящую в Лондоне. Теперь на судне табличка, предупреждающая потенциального нарушителя, что его будут преследовать «по всей строгости закона».


Судно Lady Anastasia, якобы принадлежащее руководителю «Рособоронэкспорта» Александру Михееву в 2022 году стало объектом диверсии. Механик с Украины, который там работал, попытался намеренно потопить его.

Ранее сообщалось, что четыре построенные для россиян яхты арендуются. Самой дорогой является Flying Fox, ее связывали с владельцем авиагавани «Домодедово» Дмитрием Каменщиком.

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#россияне
#диверсанты
ВСУ попытались атаковать Крым двумя ракетами ATACMS
Сальдо: системы ПВО сбили две ракеты ATACMS над Херсонской областью
21 июля 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

ВСУ попытались атаковать Крым с использованием двух ракет ATACMS. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, ракеты противника удалось перехватить и уничтожить над Херсонской областью. Жертв и разрушений на земле нет. Осколки ATACMS рухнули вдали от населенных пунктов.

Минувшим утром ПВО сбила БПЛА ВСУ в Белгородской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти
«Фонтанка»: в Ленинградской области утонул 50-летний военнослужащий
21 июля 2024, 09:13

Фото: iStock/aetb

В Лужском районе Ленинградской области военнослужащий утонул в озере Малые Толони. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Гибель служащего по контракту подтвердил начальник штаба воинской части, где служил мужчина.

«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», — отмечается в сообщении штаба.

Погибшему мужчине было 50 лет. Прежде он служил в Череповце Вологодской области. Иные подробности произошедшего ​военачальники не привели.

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#мужчина
#ленинградская область
#военные
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Мэрия Анапы: Подача электричества восстановлена, митинг прекратился
21 июля 2024, 07:27

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Подача электроэнергии в Анапе, ранее нарушенная из-за аномальной нагрузки на сети в регионе, связанной с жарой, частично восстановлена. Люди, вышедшие на стихийный митинг и перекрывшие улицу, разошлись.
Об этом РИА Новости рассказали в мэрии города. По словам чиновников городской администрации, сотрудники аварийных служб частично заменили вышедшее из строя оборудование, подача электричества восстановлена. Протестующие граждане, которые во время схода перекрыли проезжую часть на улице Шевченко, разошлись по домам.

Накануне, 20 июля, люди собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, требуя возобновить подачу воды и электричества. Они пропускали только машины скорой помощи и общались с сотрудниками полиции. По словам горожан, отключения продолжались уже на протяжении четырёх дней.

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#новости
#электроэнергия
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Стали известны подробности вербовки подрывника железной дороги близ Рязани
Украина обещала выплатить подрывнику железной дороги близ Рязани $15 тысяч
21 июля 2024, 05:02

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, полностью раскаялся в содеянном, передает ТАСС на основе данных правоохранительных органов.
Мужчина заявил, что в качестве награды за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, Сидики связался с украинской стороной по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и подвергся вербовки.

«Пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов США. Как ни странно, обещанных денег он не получил», – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о публикации Украиной доказательств преднамеренных ударов по сотрудникам МЧС.

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#рязанская область
#полиция
#суд
#украина
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
21 июля 2024, 04:47

Фото: IStock/e-crow

В городе Белгород, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность, передает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – сообщил он населению.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь семь украинских беспилотных летательных. аппаратов (БПЛА) над Курской областью и один над Белгородской.

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#курская область
#бпла
#пво
#вячеслав гладков
#губернатор
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В российском регионе трое мужчин одновременно утонули в карьере
МЧС: в Улан-Удэ трое мужчин одновременно утонули в карьере
21 июля 2024, 04:24

Фото: IStock/Jakub Zerdzick

Трое мужчин одновременно утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ, Республика Бурятия. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале.
По информации ведомства, спасатели обнаружили их тела.

«Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на берегу карьера установлен знак «Купание запрещено».

Ранее в реке Илек под Оренбургом утонули два подростка. Это произошло вблизи села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком районе.

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#бурятия
#мчс
#смерть
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Генконсульство отреагировало на данные об отравлении россиян в Турции
21 июля 2024, 01:07

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Генеральное консульство России в Анталье высказалось о данных об отравлении россиян в турецком отеле на западе страны, передает РИА Новости.
В дипломатическом представительстве отметили, что проверят информацию об отравлении россиян в Турции.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты держат вопрос в повестке», – подчеркнул сотрудник дипломатического ведомства.

Ранее российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Турции.

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#отель
#россияне
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Стало известно о гибели при ударе ВСУ по Белгородской области 16-летнего боксера
21 июля 2024, 00:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шестнадцатилетний подросток, погибший в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Шебекино, был боксером, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Отмечается, что спортсмена госпитализировали.

«Несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», – подчеркнули в пресс-службе.

Похороны состоятся в понедельник, 22 июля.

Ранее стало известно, что подросток, пострадавший 11 июля при ударе украинских войск по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области, умер в больнице.

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#украина
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#больница
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Минздрав хуситов: в результате израильского удара пострадали 80 человек
20 июля 2024, 23:49

Фото: istockphoto / Motortion

При израильском ударе по порту Ходейда на западе Йемена пострадали по меньшей мере 80 человек, сообщили представители министерства здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов), пишет РИА Новости.
По их данным, большая часть пострадавших получила ранения вследствие сильных пожаров.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль нанес удар по Йемену в отместку за атаку хуситов Тель-Авива. До этого, согласно его данным, хуситское движение осврешло атаки на Израиль более 200 раз.

Напомним, 19 июля хуситы атаковали Тель-Авив при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) , который упал вблизи посольства США. В результате происшествия погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.

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