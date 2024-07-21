FT: арестованные на западе яхты россиян подвергаются диверсиям

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Арестованные на Западе яхты, принадлежащие россиянам, подвергаются атакам сквоттеров (самовольно заселяющихся) и диверсиям. Об этом сообщает издание Financial Times. В частности, сквоттеры заняли яхту Phi, принадлежащую, по информации журналистов, девелоперу РФ Сергею Науменко, стоящую в Лондоне. Теперь на судне табличка, предупреждающая потенциального нарушителя, что его будут преследовать «по всей строгости закона».
Судно Lady Anastasia, якобы принадлежащее руководителю «Рособоронэкспорта» Александру Михееву в 2022 году стало объектом диверсии. Механик с Украины, который там работал, попытался намеренно потопить его.
Ранее сообщалось, что четыре построенные для россиян яхты арендуются. Самой дорогой является Flying Fox, ее связывали с владельцем авиагавани «Домодедово» Дмитрием Каменщиком.
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