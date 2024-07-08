В Геленджике затонула спортивная парусная яхта, пропала женщина

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Спортивная парусная яхта с людьми на борту затонула в Черном море в районе Геленджика, четверых человек удалось спасти, еще одна женщина пропала, сообщили в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошёл днём 7 июля. Судно, на котором проходило обучение яхтингу, затонуло. Из воды были спасены четверо человек.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 6 июля, сообщалось о затоплении катера на реке Амур в Хабаровске. В результате этого происшествия три человека пропали без вести.
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«В Геленджике следователем устанавливаются обстоятельства затопления спортивной парусной яхты, в результате которого пропала женщина», – указано в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 6 июля, сообщалось о затоплении катера на реке Амур в Хабаровске. В результате этого происшествия три человека пропали без вести.
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Мира Полтева