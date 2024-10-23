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FT: Зеленский предложил прекратить атаки на энергетические объекты для завершения конфликта

23 октября 2024, 03:57

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times предложил прекратить удары по энергетическим объектам как возможный шаг к завершению конфликта.
По его мнению, взаимное прекращение атак на инфраструктуру может стать важным элементом для завершения активной фазы боевых действий.

Зеленский отметил, что данный подход был представлен в рамках первого «саммита мира», где обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности. Он выразил готовность Украины прекратить удары по российским энергетическим объектам при условии, что Россия сделает то же самое.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо четких договоренностей по поводу ударов на энергетическую инфраструктуру Украины не существует. Он также подчеркнул, что текущая ситуация делает сложным обсуждение таких соглашений.

Также секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу Турции о прекращении атак на объекты энергетики, однако Киев отказался от соглашения спустя некоторое время.

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Тела погибших в Ташкенте россиян отправят на родину после экспертизы
Узбекистан заявил, что отправит тела погибших россиян домой после экспертизы
23 октября 2024, 04:15

Фото: istock/Diy13

Тела россиян, погибших в гостинице Ташкента, будут отправлены на родину после завершения судебно-медицинской экспертизы, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.
Дата отправки будет определена по завершении всех необходимых процедур, включая установление точной причины смерти.

Ранее стало известно, что российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник скончались в номере отеля из-за отравления неизвестным веществом. По предварительной версии, гибель могла наступить от отравления газом, который попал в систему вентиляции после чистки бассейна.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Тела россиян планируют доставить в Москву 23 октября, сообщили местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался. Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах.

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В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's
23 октября 2024, 02:35

Фото: istock/monticelllo

В Соединённых Штатах почти 50 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в сети ресторанов McDonald's.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), десять человек были госпитализированы, один из них скончался.

Вспышка инфекции начала фиксироваться с 27 сентября, и на сегодняшний день зарегистрированы 49 случаев заболевания в 10 штатах. Большинство пострадавших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, известный как «Роял Чизбургер».

«Из 28 человек, о которых имеются данные, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, опасное состояние, способное привести к почечной недостаточности. Один пожилой человек умер в штате Колорадо», — говорится в заявлении CDC.
Врачи предупреждают, что реальный масштаб заражений может быть выше, так как не все заболевшие обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.

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#заболевания
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Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста» под ником Stiver
22 октября 2024, 22:12

Фото: iStock/morgan23

Умер основатель одной из крупнейших бесплатных онлайн-библиотек «Флибуста» (заблокирована в России) под ником Stiver. Соответствующая публикация появилось на сайте ресурса во вторник, 22 октября. Основатель сайта, как говорится в сообщении, решился на процедуру эвтаназии в Германии.
«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. <…> Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы «на помощь Стиверу», — указано в публикации на форуме.
Ранее основатель «Флибусты» писал, что у него нашли рак мозга и он лежит в больнице с «неприличных размеров глиобластомой», а его проект закроется из-за отсутствия денег на оплату серверов. Незадолго до прощального сообщения он писал, что «сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме».

Онлайн-библиотека «Флибуста» была запущена в 2009 году. В 2016 ее заблокировали по иску о нарушении авторских прав.

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Спасатели через балкон попали в квартиру шатурянина со включённой газовой плитой
22 октября 2024, 21:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли жителю городского округа Шатура попасть в квартиру, где была включена оставленная без присмотра газовая плита. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В пожарную часть обратился растерянный житель посёлка Шатурторф, жена которого забыла на включённой плите кастрюлю с водой. Женщина уехала по делам, а мужчина забыл ключи в квартире и не мог попасть домой.
«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы решили попасть в помещение на третьем этаже через балкон в присутствии полицейских. Огнеборцы поднялись по трёхколенной лестнице, открыли шанцевым инструментом балконную дверь и зашли внутрь», – рассказал начальник 289-й пожарно-спасательной части Алексей Кабанов.
Обнаружив в квартире включённую плиту, спасатели перекрыли газ, предотвратив пожар, а затем впустили обеспокоенного хозяина.

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Бывшего вице-губернатора Брянской области задержали при получении крупной взятки
22 октября 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova

Ранее арестованного московским судом бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация указана в судебных документах, сообщает РИА Новости. Согласно материалам, Петроченко получал крупную сумму денег от неназванного бизнесмена.
«О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции <…> после задержания его с поличным в месте получения взятки», — говорится в документах.
Ранее сообщалось, что УФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. Ее инициатором стал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что борьба с проявлениями коррупции в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется на любом уровне власти.

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Родители требуют освободить обвиняемого в изнасиловании учителя в Подмосковье
22 октября 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Thomasaf

В подмосковном Домодедове развернулась целая кампания в защиту учителя ОБЖ Ивана Павловича, которого обвиняют в избиении и изнасиловании ребенка. Как пишет Readovka, родители одного из учеников обвинили Павловича в домогательствах к их сыну.
При этом отмечается, что мальчик, с заявления родителей которого все началось, вел себя вызывающе, приходил на уроки пьяным, прогуливал занятия и всячески нарушал дисциплину со слов его же одноклассников.

Коллеги Павловича, а также родители учеников создали петицию, которую в настоящее время подписали почти полтысячи человек. Известно, что в сети появилось видео, где преподаватель берет ребенка за ухо. Вероятно, зачинщики сами спровоцировали Павловича на эмоции.

Ранее сообщалось, что случилось с прохожим в подмосковных Мытищах.

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В Мытищах прохожему отрезали ухо
Baza: в Мытищах прохожему отрезали ухо возле ТЦ и украли сумку
22 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/z1b

В Мытищах неизвестные отрезали ухо мужчине, вырубив его ударом сзади по голове, а после украли и скрылись. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что все произошло среди бела дня у ТЦ «Мытищи Лайт».
По информации издания, нападавших было трое, действовали они в открытую и при свидетелях. Ограбив и травмировав 45-летнего Оганеса Г., говорится в сообщении, они сели в серебристый «Шевроле» и уехали в неизвестном направлении.

По данным канала, у пострадавшего диагностировали ампутацию левого уха и ушиб темени. Сам Оганес не имеет представления о том, кто и зачем с ним так поступил.

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#мытищи
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Студент-мигрант выпал из окна российского вуза в Питере
22 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Студент из Казахстана выпал с пятого этажа учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, передает 78.ru.
Известно, что пострадавшему 21 год, сейчас им занимаются врачи. Очевидцы показали, что парень пытался открыть коридорное окно ногой. У него множественные переломы и кататравма.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков, следователи проводят проверку по факту произошедшего. Как подчеркнули в университетской пресс-службе, студенту, который, к слову, в тяжелом состоянии, и его родственникам окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что произошло в хостеле в Тверской области, где проживали мигранты.

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#санкт-петербург
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Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык
Челябинцу дали 10 месяцев ограничения свободы за угрозы отрезать язык педагогу
22 октября 2024, 18:45

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Челябинске суд приговорил к 10 месяцам ограничения свободы 37-летнего Руслана Панченкова, который угрожал школьной учительнице и оскорблял ее. Об этом пишет «74.ru».
Напомним, в прошлом месяце Панченков, являясь отцом одного из учеников школы №71, ворвался в класс и накинулся на преподавательницу с угрозами отрезать ей язык и прочими оскорблениями. Одним из поводов для конфликта стал запрет его ребенку со стороны педагога разговаривать по-цыгански.

После случившегося женщину госпитализировали, у нее диагностировали инсульт. Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке заявил, что власти региона окажут необходимую помощь пострадавшей.

В результате мужчину отправили под домашний арест за мелкое хулиганство.

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