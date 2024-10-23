Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times предложил прекратить удары по энергетическим объектам как возможный шаг к завершению конфликта.
По его мнению, взаимное прекращение атак на инфраструктуру может стать важным элементом для завершения активной фазы боевых действий.
Зеленский отметил, что данный подход был представлен в рамках первого «саммита мира», где обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности. Он выразил готовность Украины прекратить удары по российским энергетическим объектам при условии, что Россия сделает то же самое.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо четких договоренностей по поводу ударов на энергетическую инфраструктуру Украины не существует. Он также подчеркнул, что текущая ситуация делает сложным обсуждение таких соглашений.
Также секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу Турции о прекращении атак на объекты энергетики, однако Киев отказался от соглашения спустя некоторое время.
Читайте также:
«Все кончено»: В Германии прокомментировали бегство ВСУ с позиций
У США и Европы появились сложности с поддержкой Украины
Депутат ВРУ Бужанский усомнился в полной ликвидации медкомиссий на Украине
Зеленский отметил, что данный подход был представлен в рамках первого «саммита мира», где обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности. Он выразил готовность Украины прекратить удары по российским энергетическим объектам при условии, что Россия сделает то же самое.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо четких договоренностей по поводу ударов на энергетическую инфраструктуру Украины не существует. Он также подчеркнул, что текущая ситуация делает сложным обсуждение таких соглашений.
Также секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу Турции о прекращении атак на объекты энергетики, однако Киев отказался от соглашения спустя некоторое время.
Читайте также:
«Все кончено»: В Германии прокомментировали бегство ВСУ с позиций
У США и Европы появились сложности с поддержкой Украины
Депутат ВРУ Бужанский усомнился в полной ликвидации медкомиссий на Украине
Елена Перлова