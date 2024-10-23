FT: Зеленский предложил прекратить атаки на энергетические объекты для завершения конфликта

В подмосковном Домодедове развернулась целая кампания в защиту учителя ОБЖ Ивана Павловича, которого обвиняют в избиении и изнасиловании ребенка. Как пишет Readovka, родители одного из учеников обвинили Павловича в домогательствах к их сыну.