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Украинский нардеп Верховной рады Максим Бужанский сомневается в ликвидации всех медкомиссий в республике. Этим он поделился в своем Telegram.
«В указе (...) нет слов о роспуске МСЭК с 31 декабря, есть фраза о законопроекте, который должен быть подан, и отменить МСЭК к этой дате», — отметил Бужанский.Он считает данный вопрос весьма непростым, поскольку в рядах ВСУ тысячи военных имеют инвалидность.
Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, заявлял о распространенной фальшивой инвалидности среди украинских чиновников.
Ранее сообщалось, что агенты Службы безопасности Украины задержали чиновницу, которая оформила себе и своему сыну вторую группу инвалидности, чтобы получать льготы и соцвыплаты.
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Никита Кротов