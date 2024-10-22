«Все кончено»: В Германии прокомментировали бегство ВСУ с позиций

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани были посвящены теме Украины немалую часть времени. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.