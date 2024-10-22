Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций.
Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье El Pais говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.
Ранее украинское издание «Украинская правда» сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинских частей, и 30 тысяч дел по фактам дезертирства с начала 2022 года.
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«У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — написал предприниматель.
Ранее украинское издание «Украинская правда» сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинских частей, и 30 тысяч дел по фактам дезертирства с начала 2022 года.
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Елена Перлова