Под Солнечногорском полицейские задержали курьеров со 100 килограммами наркотиков

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Подмосковные полицейские задержали троих приезжих из российских регионов и иностранца, которые пытались сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Оперативная информация поступила от жителей городского округа Солнечногорск. Они сообщили полицейским, что в лесу недалеко от деревни Тимоново неизвестные занимаются оборудованием тайников. Сотрудники установили скрытое наблюдение за местностью и в течение недели задержали четверых граждан, пытавшихся забрать из хранилищ их содержимое. В зарытых в землю мешках оказались свёртки с кристаллическими веществами», – рассказала Петрова.По её словам, эксперты пришли к выводу, что это производные эфедрона и метилэфедрона. Суммарная масса наркотиков превысила 100 кг. Как пояснили задержанные, они нашли в интернете работу курьеров. Их задачей было забрать в лесу наркотики, расфасовать на мелкие партии и сделать тайники в местах, которые указал анонимный куратор через мессенджер.
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