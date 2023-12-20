Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Под Солнечногорском полицейские задержали курьеров со 100 килограммами наркотиков

Под Солнечногорском полицейские задержали курьеров со 100 килограммами наркотиков

20 декабря 2023, 10:40
Фото: Istockphoto / Tinnakorn Jorruang

Фото: Istockphoto / Tinnakorn Jorruang

Подмосковные полицейские задержали троих приезжих из российских регионов и иностранца, которые пытались сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Оперативная информация поступила от жителей городского округа Солнечногорск. Они сообщили полицейским, что в лесу недалеко от деревни Тимоново неизвестные занимаются оборудованием тайников. Сотрудники установили скрытое наблюдение за местностью и в течение недели задержали четверых граждан, пытавшихся забрать из хранилищ их содержимое. В зарытых в землю мешках оказались свёртки с кристаллическими веществами», – рассказала Петрова.
По её словам, эксперты пришли к выводу, что это производные эфедрона и метилэфедрона. Суммарная масса наркотиков превысила 100 кг. Как пояснили задержанные, они нашли в интернете работу курьеров. Их задачей было забрать в лесу наркотики, расфасовать на мелкие партии и сделать тайники в местах, которые указал анонимный куратор через мессенджер.


Следователи возбудили уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу. Сейчас полицейские устанавливают всех участников противоправной деятельности.

Читайте также:

Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов спецоперации

Неудачный выстрел из гранатомёта чуть не убил блогера
#преступление
#преступники
#татьяна петрова
#наркокурьер
#наркотики
#солнечногорск
#подмосковные стройки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье поезд насмерть сбил школьника
20 декабря 2023, 11:28

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

12-летнего школьника насмерть сбил электропоезд возле станции «Овражки» в Подмосковье.
Трагедия случилась утром 19 декабря. Мальчик переходил пути в неположенном месте. Школьник надел наушники и капюшон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта», сообщают в Следственном комитете.

Следователи уже изучили место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мигрант из Таджикистана жестоко убил старшего брата. Telegram-канал Amur Mash сообщает, что причиной преступления-обида младшего брата, считавшего, что его родители больше любили старшего брата в детстве.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами

В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства
#поезд
#дети
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами
20 декабря 2023, 11:21

Фото: istockphoto/Dzurag

Труп обнаружили волонтёры после двух дней поисков на берегу озера в Подмосковье.
SHOT пишет, что в минувшую субботу 27-летняя Кристина рано утром поссорилась со своей 62-летней мамой Галиной Викторовной. Родственницы живут в одной квартире в Кузьминках. Девушка приревновала мать к старшей сестре и племянникам. Кристина ушла из дома в 7 часов утра. Спустя 15 минут девушка в последний раз созвонилась с мамой и больше на звонки не отвечала. Ещё через три часа её телефон отключился.

На следующий день мать обратилась в полицию, волонтёры из «Лиза Алерт» начали поиски.

В ночь на вторник тело Кристины было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе, примерно в 2,5 км от деревни Мишуково.

Оба глаза девушки были выколоты, а её штаны были спущены до колен. Из личных вещей исчезла банковская карта.

Тело забрали на экспертизу для того, чтобы установить точную причину смерти.

Следователи разбирается в обстоятельствах жуткого убийства и выясняет весь маршрут погибшей после её ухода из дома. Всех, с кем контактировала девушка, разыскивают.

Читайте также:

«Псотинский мясник», зарубивший топором 12 человек, получил 19 лет колонии

В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства
#подмосковье
#убийство
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве проститутка избила полицейского во время попытки задержания
20 декабря 2023, 10:56

Фото: iStock/Motortion

В Москве проститутка избила полицейского металлической ложкой для обуви и распылила ему в глаза перцовый баллончик во время попытки задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Полицейский в штатном проводил рейд по столичным притонам. Он прибыл в один из них на Ленинском проспекте. Там его встретился 24-летняя Екатерина. После того, как она взяла у него деньги, полицейский предъявил удостоверение. Тогда Катя быстро распылила в глаза мужчине перцовый баллончик, схватила железную ложку для обуви и начала бить его по голове, а затем вытолкала в подъезд.

Лейтенант вызвал дополнительный наряд полиции. Девушку задержала и доставили в отдел. Пострадавшего полицейского отправили в больницу. Там у него ожоги обоих глаз и лица первой степени, а также ушибы мягких тканей головы. Там ему была оказана первая помощь, после чего сотрудник вернулся на службу.

Читайте также:

Бывшая проститутка удивила поклонников количеством клиентов в день

Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно

Москвич узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой после школы
#деньги
#подъезд
#первая рейд
#глаза
#ожоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве изъяли более 600 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей
20 декабря 2023, 10:38

Фото: istockphoto/Kondor83

По данным ФСБ, партия прибыла из Латинской Америки.
Baza пишет, что вместе с партией наркотика оперативники задержали двух подозреваемых. Они приехали в Московский регион, чтобы забрать партию и направить её дальше в страны Евросоюза.

Подозреваемые использовали арендованный автомобиль, который был оформлен на подставное лицо. В машине и нашли кокаин. Он лежал в брикетах в сумках. Сбыт такой партии в розницу мог принести не менее 6,5 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее три военнослужащих из отряда «Шторм» были задержаны в Мелитополе. Мужчина подозревают в распространении наркотических веществ.

Читайте также:

В Мелитополе задержаны российские военнослужащие с килограммами наркотиков

Mash Siberia: Бизнесвумен из Барнаула пыталась отравить своего бывшего водкой с метадоном

Баскетболисту-инвалиду грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков
#наркотики
#новости
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Псотинский мясник», зарубивший топопром 12 человек, получил 19 лет колонии
20 декабря 2023, 10:34

Фото: istock / Grape_vein

Луховицкий районный суд Московской области вынес приговор в отношении 50-летнего Анатолия Маркова за убийство топором 12-ти человек. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Лента.ру». Его сообщник, 48-летний Александр Лесной, получил 17 лет.
Суд установил, что мужчина совершил 12 жестоких убийств, среди погибших 3 женщины и девочка. Согласно материалам дела, 9 февраля 2002 года Марков и Лесной находились в гтоитях у товарища в частном доме в подмосковной деревне Псотино. Там случился конфликт, в результате которого мужчины убили 5 человек. Позже также были убиты два соседа-свидетеля, дабы не разоблачить преступников.

Убийц разыскивали практически 20 лет и только в начале 2023 года удалось выйти на их след. Преступников задержали, они признались в содеянном. Мужчин также проверят на причастность к другим преступлениям, совершенным в Подмосковье в начале 2000-х годов.

Читайте также:

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок

Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
#подмосковье
#суд
#приговор
#убийство
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 лет за шпионаж в пользу Украины
20 декабря 2023, 10:02

Фото: istock / Michał Chodyra

В Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По информации управления, мужчина в интернете начал диалог с представителем главного управления разведки Минобороны Украины с целью передачи данных в отношении военных объектов оборонного ведомства РФ на территории Хабаровского края.

Эти сведения, по оценке ФСБ могли использоваться для организации диверсий и терактов, в том числе атак беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа».

До этого сообщалось, что суд приговорил активистку экстремистского движения Крылову к двум годам колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок

Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
#дело
#уголовное дело
#фсб
#мужчина
#минобороны
#рф
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Душила подушкой»: Опека забрала возможную дочь Моргенштерна* у эскортницы Огонёк
В Волгограде опека забрали возможную дочь Моргенштерна* у эскортницы Огонёк
20 декабря 2023, 09:51

Фото: istock / globalmoments

В Волгограде органы опеки забрали дочку у эскортницы Аси Огонёк, которую она могла родить от Моргенштерна*.

Как сообщает телеграм-канал Mash, девочку забрали из-за постоянных издевательств молодой горе-мамочки Анастасии Ахметовой. Девушка снимала, как душит семимесячную малышку, а затем кидает это благоверному, который сейчас находится на фронте. Это делалось с целью шантажа.

Об этом стало известно после того, как супруг эскортницы к главе ФПБК Виталию Бородину, а тот — в генеральную прокуратуру. Затем к делу подключился Следственный комитет России. Тогда в деле появилось имя Моргенштерна*, а на Огонёк завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

Выяснилось, что Ахметова вела двойную жизнь, пока рядом не было супруга. В соцсетях она продавала себя и услуги под псевдонимом Ася Огонёк всем желающим людям при деньгах. Среди таких оказался Алишер*. Полтора года назад они развлекались, о чем муж узнал из видео, которое ему прислали знакомые. Спустя 9 месяцев родилась девочка. Малышку забрали у неадекватной мамаши и забрали в детдом.

Читайте также:

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок

Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током

*признан в РФ иноагентом
#следственный комитет
#уголовное детдом
#девушка
#ребёнок
#опека
#моргенштерн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов спецоперации
Отель «Добрыня» под Ростовом закрылся после отказа заселить бойцов спецоперации
20 декабря 2023, 09:26

Фото: istock / kadmy

В Ростовской области закрылся отель «Добрыня» после того, как там отказались заселять участников СВО. Об этом информирует телеграм-канал Don Mash.
Канал сообщает, что отель пропал из всех агрегаторов, на звонки никто не отвечает. Об инциденте стало известно 18 декабря. Тогда в отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск. В отеле, расположенном в притаможенной зоне города Миллерово, они планировали провести одну ночь.

Администратор узнав о том, что посетители — бойцы спецоперации, она якобы заявила, что военнослужащих они обслуживают. Как она заявила, военные иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».

Позже власти пояснили, что бойцов не заселили по причине отсутствия подходящего номера. Глава администрации Олег Коваленко заявил, что комната в гостинице была забронирована женщиной, но вместо нее приехало трое мужчин. В телефонной беседе она объяснила, что военные приехали по ее заявке, но сама она не приедет.

Читайте также:

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок

Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током


#военные
#ночь
#женщина
#отель
#мужчины
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неудачный выстрел из гранатомёта чуть не убил блогера
20 декабря 2023, 09:09

Фото: istockphoto/Dragunov1981

В одном из последних роликов канала Ballistic High Speed блогер Адам тестировал выстрелы из гранатомета RPG-7.
Baza пишет, что мужчина серьёзно готовился к выпуску. С помощью профессиональной группы блогер восстановил оружие и заварил дырку в стволе.

Гранатомёт проверили с помощью рентгеновских лучей и под давлением. Эксперты проблем не обнаружили. Выстрел не получился— гранатомет RPG-7 просто взорвался в руках у Адама.

Врачи диагностировали перелом черепа и скулы, множество осколочных ранений, сильные ожоги рук. Блогер уже начал восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что российский военный спасся от выстрела украинского снайпера. Пулю остановил смартфон, который лежал в кармане рядом с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

Читайте также:

Учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником и сняла это на видео

В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом

Британские фермеры поймали зоофила, который повадился насиловать телят
#блогер
#новости
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф