Под Волгоградом в ДТП с двумя иномарками пострадали трое взрослых и ребенок
В Волгоградской области в ДТП с двумя иномарками пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Страшная авария произошла вечером пятницы, 11 июля около 16:00, на автодороге «Волгоград – Новый Рогачик» (вблизи разъезда Горнополянский). Предварительно, 21-летний водитель «Фольксвагена» потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем «Хендай». После лобового столкновения машины буквально превратились в груду металла.
На месте работают сотрудники ГИБДД, а также следовательно-оперативная группа. Из-за инцидента движение по трассе затруднено.
Перед этим сообщалось, что в Кемеровской области грузовой поезд протаранил автомобиль BMW на переезде.
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