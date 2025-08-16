Достижения.рф

Фура повисла на отбойнике, перегородив трассу М-5 в Челябинской области

Видео: пресс-служба ГАИ по Челябинской области (Telegram @ugibdd74)

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, между Усть-Катавом и Юрюзанью, грузовой автомобиль съехал с проезжей части и повис на отбойнике, частично перегородив дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону в своём Telegram-канале.



Для устранения последствий ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение, чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность участников дорожного движения. На месте инцидента работают представители ГИБДД, которые контролируют ситуацию и координируют эвакуацию грузовика.

По информации на 15:35, движение на участке уже восстановлено.

Анастасия Чинкова

