Фура повисла на отбойнике, перегородив трассу М-5 в Челябинской области
Видео: пресс-служба ГАИ по Челябинской области (Telegram @ugibdd74)
На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, между Усть-Катавом и Юрюзанью, грузовой автомобиль съехал с проезжей части и повис на отбойнике, частично перегородив дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону в своём Telegram-канале.
Для устранения последствий ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение, чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность участников дорожного движения. На месте инцидента работают представители ГИБДД, которые контролируют ситуацию и координируют эвакуацию грузовика.
По информации на 15:35, движение на участке уже восстановлено.
