Фура повисла на отбойнике, перегородив трассу М-5 в Челябинской области

16 августа 2025, 13:59

Видео: пресс-служба ГАИ по Челябинской области (Telegram @ugibdd74)

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, между Усть-Катавом и Юрюзанью, грузовой автомобиль съехал с проезжей части и повис на отбойнике, частично перегородив дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону в своём Telegram-канале.