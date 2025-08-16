Каршеринг пробил заграждение и вылетел в Яузу в Москве
В Москве, в районе Рубцовской набережной, автомобиль каршеринга пробил дорожное ограждение и упал в реку Яузу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы столицы.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на высокой скорости. Машина вылетела с проезжей части, снесла металлическое ограждение и рухнула с моста в воду. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.
Спасательные службы оперативно прибыли на место. Сотрудники МЧС извлекли автомобиль из воды при помощи спецтехники. В салоне находился только водитель. Он был госпитализирован с травмами средней степени тяжести, его состояние врачи оценивают как стабильное.
На месте работают сотрудники ГИБДД, криминалисты и эксперты. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По словам источника в полиции, рассматриваются несколько версий, в том числе превышение скорости, техническая неисправность и возможное состояние опьянения водителя.
Движение на участке Рубцовской набережной временно затруднено. Власти города просят водителей заранее планировать маршрут, учитывая возможные ограничения.
По уточнённым данным на 12:05, в автомобиле находилось пять человек, в том числе трое детей. Двое пострадавших доставлены в больницу.
