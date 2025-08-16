Каршеринг пробил заграждение и вылетел в Яузу в Москве

16 августа 2025, 12:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Москве, в районе Рубцовской набережной, автомобиль каршеринга пробил дорожное ограждение и упал в реку Яузу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы столицы.